Il direttore del Corriere dello Sport è tornato sull'episodio che ha deciso la gara tra la formazione di Allegri e la Fiorentina e che è valso i tre punti e la testa della classifica

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 14:21)

In un editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni è tornato sull'episodio che ha di fatto deciso la partita tra Milan e Fiorentina, il rigore assegnato dal VAR ai rossoneri che hanno ottenuto i tre punti e la testa della classifica a +1 sulle rivali tra cui anche l'Inter.

"Ecco cosa ho pensato non appena Marinelli s’è visto circondato dai giocatori di Milan e Fiorentina: vedrai che aspetta il Var, sono sicuro che non prenderà una decisione autonoma. Questo ho pensato: quanta malizia (o esperienza)... Non ce la fa, no: stavolta non regge la pressione. Delega. Potrei anche essermi sbagliato, sia chiaro: sono però convinto che non appena l’hanno richiamato al video abbia provato un senso di liberazione. Mo’ se la grattano a Lissone", ha scritto il direttore del CorSport.

"Ripeto da anni che gli arbitri dovrebbero responsabilizzarsi maggiormente nella scrittura delle regole. Dall’incongruenza delle norme nasce la maggior parte dei problemi. Che non sono soltanto loro. Non devono temere l’esercizio dell’interpretazione: ne vanno tuttavia delineati perfettamente i contorni", aggiunge il giornalista.

Quadrate — "Livio Marinelli è un maresciallo dell’Esercito e ha 40 anni, è quindi un professionista abituato a prendere decisioni importanti. Ma una cosa è impartire degli ordini a chi deve esclusivamente eseguirli, assai diverso è dover decidere nel finale i destini di una partita, mentre 72mila persone non aspettano altro che assegni il rigore a favore della loro squadra dopo una direzione a lungo contestata", spiega Zazzaroni a proposito del direttore di gara.

E aggiunge anche: "Se fosse stato lucido, Marinelli avrebbe stabilito all’istante se la brevissima trattenuta di Parisi aveva danneggiato Gimenez, la cui caduta per un colpo mai ricevuto è stata anticipata e ridicola. Ma non l’ha fatto: non è coniglio, è stato solo un arbitro in comprensibile difficoltà momentanea. Tutti noi commettiamo degli errori, ma pochi hanno più occasioni di sbagliare di un arbitro. Per cui chi lo fa, l’arbitro, deve averle quadrate".

