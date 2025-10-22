Sky – Napoli, Hojlund spera di esserci con l’Inter. Per Rrahmani tempi stretti

Hojlund , mentre il Napoli era impegnato nella trasferta di Eindhoven, si è allenato a Castel Volturno e ha fatto anche terapie, spera di esserci nella gara contro l'Inter. L'attaccante ha la stessa voglia che avrebbe Rrahmani vista l'emergenza in difesa: 16 gol incassati nelle ultime otto gare dalla squadra di Conte, un dato atipico per una squadra allenata dal tecnico salentino, specie dopo lo scudetto della scorsa stagione, vinto anche con la miglior difesa in Europa per gran parte del tempo. Ma per Rrahmani i tempi sono stretti.

"Conte ha parlato sempre del mercato, fin dall'inizio della stagione ha fatto presente che le operazioni fatte ad andavano ad aggiungere tanta quantità e qualità solo in prospettiva - ha spiegato Francesco Modugno su Skysport - così ha parlato di nove teste e di tempi di ambientamento in una città con aspettative e tensioni che crescono con lo scudetto sul petto. Già l'anno prima il Napoli era stato bravo a vincere ma non era la squadra più forte. In CL il livello si alza, una questione mentale, di spirito, umiltà di trovare, il senso di squadra che in questo momento sta mancando".