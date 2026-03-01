Gol e tante emozioni in Sassuolo-Atalanta del pomeriggio di Serie A. 2-1 il risultato finale al termine dei 90' e ulteriori 6' di recupero, vissuti col fiato sospeso su entrambe le sponde. Alla fine cadono i nerazzurri, reduci dalla grande soddisfazione di aver raggiunto gli ottavi di finale di Champions League pochi giorni fa.

I neroverdi hanno condotto la gara arrivando addirittura al doppio vantaggio, firmato da Kone e Thorsvedt, nonostante l'inferiorità numerica dal 16' del primo tempo. La squadra di Grosso si è ritrovata in dieci uomini per l'espulsione di Pinamonti per un brutto invtervento nella trequarti del Sassuolo ai danni di Djimsiiti. Nel finale di gara il gol di Musah a pochi minuti dal triplice fischio è servito soltanto ad accorciare le distanze. Tre punti meritati per il Sassuolo grazie a una prestazione stoica.