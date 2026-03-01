Milan, infortunio al flessore per Bartesaghi: previsti esami a stretto giro

Nel finale di Cremonese-Milan non sono arrivati soltanto i gol che hanno deciso l'incontro. Massimiliano Allegri ha dovuto rinunciare nell'assalto degli ultimi minuti a Davide Bartesaghi: il laterale rossonero, dopo una scatto arrivando sul fondo, ha sentito tirare al momento di crossare il pallone e ha chiesto il cambio. La situazione genera ovviamente apprensione a una settimana dal derby con l'Inter.