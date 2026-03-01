FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Milan, infortunio al flessore per Bartesaghi: previsti esami a stretto giro

serie a

Milan, infortunio al flessore per Bartesaghi: previsti esami a stretto giro

infortunio Bartesaghi
L'aggiornamento sulle condizioni del laterale rossonero fermatosi pochi minuti prima del triplice fischio di Cremonese-Milan
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Nel finale di Cremonese-Milan non sono arrivati soltanto i gol che hanno deciso l'incontro. Massimiliano Allegri ha dovuto rinunciare nell'assalto degli ultimi minuti a Davide Bartesaghi: il laterale rossonero, dopo una scatto arrivando sul fondo, ha sentito tirare al momento di crossare il pallone e ha chiesto il cambio. La situazione genera ovviamente apprensione a una settimana dal derby con l'Inter.

Milan, infortunio al flessore per Bartesaghi: previsti esami a stretto giro- immagine 2
Getty Images

Stando a quanto riporta Sky Sport, la prima diagnosi è di un risentimento al flessore della coscia destra. Il calciatore del Milan si sottoporrà a esami strumentali delle prossime ore. Gli esiti chiariranno poi se potrà recuperare per la gara con i nerazzurri di Chivu nel posticipo del prossimo turno di campionato.

Leggi anche
Milan, Leao: “Inter? Siamo pronti, il derby è questione personale: vivi o muori”
Milan, Allegri: “Vittoria per preparare bene il derby. Inter? Speriamo che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA