Nel finale di Cremonese-Milan non sono arrivati soltanto i gol che hanno deciso l'incontro. Massimiliano Allegri ha dovuto rinunciare nell'assalto degli ultimi minuti a Davide Bartesaghi: il laterale rossonero, dopo una scatto arrivando sul fondo, ha sentito tirare al momento di crossare il pallone e ha chiesto il cambio. La situazione genera ovviamente apprensione a una settimana dal derby con l'Inter.
Milan, infortunio al flessore per Bartesaghi: previsti esami a stretto giro
L'aggiornamento sulle condizioni del laterale rossonero fermatosi pochi minuti prima del triplice fischio di Cremonese-Milan
Stando a quanto riporta Sky Sport, la prima diagnosi è di un risentimento al flessore della coscia destra. Il calciatore del Milan si sottoporrà a esami strumentali delle prossime ore. Gli esiti chiariranno poi se potrà recuperare per la gara con i nerazzurri di Chivu nel posticipo del prossimo turno di campionato.
