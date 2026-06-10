L'aggiornamento su quanto sta accadendo in casa rossonera ancora alla prese con diverse beghe da risolvere

Daniele Vitiello Redattore/inviato 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 20:32)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Scricchiola non poco la posizione di Zlatan Ibrahimovic in casa Milan. Lo rivela Il Giornale in edicola questa mattina:

"A quindici giorni di distanza distanza dal dal ribaltone in casa Milan il mandante rischia di essere già tagliato fuori dai giochi. Ogni riferimento non puramente casuale va a Zlatan Ibrahimovic, che nelle scorse settimane aveva orchestrato la cacciata di Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada per prendersi la scena e i relativi poteri decisionali nell'area tecnica. Idem per quanto riguarda Max Allegri, il cui esonero porta soprattutto la firma di King Zlatan.

Un re che però rischia di restare a breve nudo e soprattutto senza corona. Gerry Cardinale e il Ceo pro tempore Massimo Calvelli si stanno, infatti, orientando con decisione su Oliver Glasner per la panchina. Una mossa che non prevede la paternità di Ibra.

Zlatan è già all'angolo e potrebbe finire ulteriormente ai margini, qualora il Milan dovesse prendere Ralf Rangnick come direttore tecnico. Quest'ultimo, infatti, ha chiesto pieni poteri. Se così fosse, Ibra a neanche due settimane dall'azzeramento della dirigenza milanista si ritroverebbe di fatto fuori dai giochi che contano in casa rossonera. A dir poco una beffa per l'ex attaccante. Incredibile ma vero".