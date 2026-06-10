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Giornale – Milan, Ibrahimovic re nudo e senza corona? Fuori dai giochi se…

Ibrahimovic Milan
L'aggiornamento su quanto sta accadendo in casa rossonera ancora alla prese con diverse beghe da risolvere
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Scricchiola non poco la posizione di Zlatan Ibrahimovic in casa Milan. Lo rivela Il Giornale in edicola questa mattina:

Milan Ibrahimovic Cardinale
Getty Images

"A quindici giorni di distanza distanza dal dal ribaltone in casa Milan il mandante rischia di essere già tagliato fuori dai giochi. Ogni riferimento non puramente casuale va a Zlatan Ibrahimovic, che nelle scorse settimane aveva orchestrato la cacciata di Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada per prendersi la scena e i relativi poteri decisionali nell'area tecnica. Idem per quanto riguarda Max Allegri, il cui esonero porta soprattutto la firma di King Zlatan.

Un re che però rischia di restare a breve nudo e soprattutto senza corona. Gerry Cardinale e il Ceo pro tempore Massimo Calvelli si stanno, infatti, orientando con decisione su Oliver Glasner per la panchina. Una mossa che non prevede la paternità di Ibra.

Zlatan è già all'angolo e potrebbe finire ulteriormente ai margini, qualora il Milan dovesse prendere Ralf Rangnick come direttore tecnico. Quest'ultimo, infatti, ha chiesto pieni poteri. Se così fosse, Ibra a neanche due settimane dall'azzeramento della dirigenza milanista si ritroverebbe di fatto fuori dai giochi che contano in casa rossonera. A dir poco una beffa per l'ex attaccante. Incredibile ma vero".

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