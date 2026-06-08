UFFICIALE / Burdisso saluta il Monza: “Torno a vivere in Argentina”

L'ex nerazzurro, ds della promozione in Serie A del club lombardo, lascia il suo incarico per una scelta di vita

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 23:16)

Nicolas Burdisso lascia il Monza. Il direttore sportivo della promozione in Serie A ha deciso di tornare a vivere in Argentina, nel suo Paese e ha dato le dimissioni dal ruolo di dirigente del club che affronterà in Serie A, nella prima giornata di campionato ad agosto, proprio l'Inter. L'ex giocatore nerazzurro ha scritto una lettera ai tifosi della squadra lombarda e si è soffermato sulle sue motivazioni.

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"Cara comunità di AC Monza, abbiamo vissuto un anno fantastico. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di tornare in Serie A con una stagione storica. È davvero difficile salutarvi. Lasciare il ruolo di direttore sportivo del Club è una delle decisioni più difficili della mia carriera. Me ne vado per una scelta professionale e di vita: tornare a vivere in Argentina, il mio Paese", ha scritto Burdisso.

"A Monza ho trovato uno straordinario gruppo umano con cui lavorare. Voglio ringraziare Beckett Layne Ventures, la presidente di AC Monza Lauren Crampsie e Mauro Baldissoni per l'opportunità e la fiducia che mi hanno accordato fin dal mio arrivo al Club. Il mio collega Francesco Vallone per i suoi insegnamenti e la sua passione. Paolo Bianco e tutto lo staff di professionisti per aver lavorato con un solo obiettivo in mente: migliorare ogni giorno e dare tutto per questo Club. I giocatori della rosa per aver raggiunto il nostro obiettivo e trasformato il nostro sogno in realtà. La loro dedizione e il loro impegno hanno reso possibile tutto questo", ha continuato.

E ha ringraziato anche "Tutti i collaboratori di Monzello e dell'U-Power Stadium, che hanno compreso fin da subito la nostra visione e il nostro progetto, trasmettendone i valori. E infine i tifosi, unici e appassionati, leali e instancabili. Il sostegno della squadra. Sempre al nostro fianco. Grazie, grazie, grazie".

"Me ne vado con il dolore dei saluti, ma con la dolcezza di aver vissuto un anno meraviglioso, concluso come tutti noi desideravamo. Ora inizia un periodo molto importante per questo Club e vi auguro che sia ricco di successi. Vi saluto con grande stima", ha concluso.

(Fonte: acmonza.com)