Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi granata e ai tifosi bianconeri fino al 3 novembre 2026

Stop alle trasferte per i tifosi del Torino e della Juventus . Dopo gli incidenti avvenuti nel corso del derby del 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta fino al 3 novembre 2026. La misura incide sulle prime dieci giornate della stagione 2026/2027 del campionato di calcio.

Gli scontri risalgono all'ultima giornata di campionato e la partita è iniziata con notevole ritardo (non fu garantita la contemporaneità prevista per le gare delle qualificazioni alle coppe europee). C'erano stati violenti scontri tra le due tifoserie e un tifoso di 36 anni è finito in ospedale in codice rosso con un trauma cranico. I tifosi avevano anche chiesto di non giocare la partita.