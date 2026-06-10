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Serie A, scontri tifosi Toro-Juve: divieto a trasferte per le prime 10 giornate

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Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi granata e ai tifosi bianconeri fino al 3 novembre 2026
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Stop alle trasferte per i tifosi del Torino e della Juventus. Dopo gli incidenti avvenuti nel corso del derby del 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta fino al 3 novembre 2026. La misura incide sulle prime dieci giornate della stagione 2026/2027 del campionato di calcio.

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Gli scontri risalgono all'ultima giornata di campionato e la partita è iniziata con notevole ritardo (non fu garantita la contemporaneità prevista per le gare delle qualificazioni alle coppe europee). C'erano stati violenti scontri tra le due tifoserie e un tifoso di 36 anni è finito in ospedale in codice rosso con un trauma cranico. I tifosi avevano anche chiesto di non giocare la partita.

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