"“Dovevamo finire bene la partita e vincere. Abbiamo vinto. Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisivo. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti. Il derby è una partita molto bella da giocare, si sente anche fuori Milano. A tutti i giocatori piacerebbe giocare queste partite, noi dobbiamo sfruttarla e prenderla sul personale: vivi o muori".