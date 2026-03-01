Rafa Leao, attaccante del Milan, nel corso del post partita di Cremona si è proiettato anche sul derby con l'Inter in programma nel posticipo del prossimo turno di campionato. Qui le considerazioni del portoghese ai microfoni di DAZN allo Zini:
Milan, Leao: “Inter? Siamo pronti, il derby è questione personale: vivi o muori”
Il pensiero dell'attaccante rossonero dopo la vittoria di Cremona a sette giorni dallo scontro diretto con i nerazzurri
"“Dovevamo finire bene la partita e vincere. Abbiamo vinto. Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisivo. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti. Il derby è una partita molto bella da giocare, si sente anche fuori Milano. A tutti i giocatori piacerebbe giocare queste partite, noi dobbiamo sfruttarla e prenderla sul personale: vivi o muori".
