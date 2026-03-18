Rafa Leao è stato protagonista in Lazio-Milan più per dinamiche di spogliatoio che per acuti in campo. In particolare, il portoghese se l'è presa chiaramente con Pulicis: " Cavolo fratello. Dentro, bro", ha detto al suo compagno di reparto nella seconda occasione in cui non ha ricevuto palla come avrebbe voluto. Lo riporta DAZN, nel corso dell'ultimo episodio di Bordocam. La situazione si è fatta praticamente incandescente poi al momento del cambio di Leao.

Il portoghese, uscito molto lentamente e piuttosto contrariato, ha scatenato anche la furia del ds Igli Tare in tribuna: "Ma guarda come va...". Leao, decisamente arrabbiato, viene raggiunto anche Mike Maignan che prova a calmarlo senza esito positivo. La reazione del portoghese è da censura: "Deve passare la palla mister!" dice ad Allegri che prova anche lui a tranquillizzarlo. "Hai ragione! Stai calmo!" le parole del tecnico rossonero. Leao arriva in panchina, prende a calci tutto quello che trova, lancia i parastinchi e, parlando con se stesso, dice: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, mamma mia... Sempre la stessa cosa".