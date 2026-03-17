La puntata di Bordocam di Inter-Atalanta dedica ampio spazio all'episodio Dumfries-Sulemana prima del gol di Krstovic

Matteo Pifferi Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 18:46)

È uscita la puntata di Bordocam su Inter-Atalanta e il focus è fissato sui due episodi avvenuti nel finale di partita. Il primo è il gol del pareggio di Krstovic, per il quale l'Inter protesta per un fallo su Dumfries.

Si vede subito Ederson intervenire, nella mischia attorno all'arbitro, difendendo il gol: "Dumfries è scivolato, è scivolato". Mkhitaryan allora risponde: "Ma che scivolato?". Kolasinac, dalla panchina, dice: "Uguale al gol dell'Inter, uguale", in riferimento al contatto Kolasinac-Dumfries sul gol di Pio Esposito.

Palladino si avvicina a Chivu e gli dice: "Cristian, secondo me è andato con la mano ma Dumfries si è buttato". Chivu risponde: "Ma va, è fallo". Dumfries non si capacita del non fischio di Manganiello e ripete: "Ma come?". Cecchi, infatti, va da Dumfries e gli dice: "Ti prende in pieno il piede". Dumfries si indica il tallone. Chivu va dal quarto uomo e gli dice: "Guarda il piede di Dumfries", indicando la terra sulla punta del piede dopo il contatto con Sulemana.

Nella mischia, poi, Palladino prova a prendere Chivu per un braccio ma Chivu si scansa. De Vrij parla con Manganiello: "Non puoi non fischiare questo fallo". E Manganiello replica: "L'ho visto e non l'ho fischiato". Anche Zielinski non si dà pace: "Non scherziamo, non scherziamo". Chivu indica anche a Manganiello il piede di Dumfries e dice: "E' fallo". E il tecnico nerazzurro si prende il primo giallo.

Dimarco, dalla panchina, annuncia a Chivu che sul maxi-schermo è indicato che il VAR sta visionando l'episodio. E arriva anche Barella, anche lui già sostituito, che ha rivisto l'azione in uno schermo dell'hospitality dietro la panchina dell'Inter. Poi si vede Frattesi che dice a Dumfries: "Adesso va a vederlo". Manganiello, nel conciliabolo, ripete a tutti i giocatori in campo: "Non sento niente ragazzi, inutile che parliate voi, devo parlare con altre persone". Durante il check, Manganiello avverte la panchina dell'Inter: "Se Chivu non resta dentro, lo butto fuori".

Dopo il gol convalidato, Chivu entra in campo e si prende il secondo giallo. Prima di uscire dal campo, ripete una frase: "E' fallo tutta la vita". E l'immagine di Dazn si conclude con Frattesi che parla con Dumfries: "Denzi, andiamo a farne un altro" mentre Barella, dalla panchina, reagisce così: "È follia"