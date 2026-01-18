Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Lecce: panchina per Modric

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Lecce: ecco le scelte di Massimiliano Allegri e Eusebio Di Francesco

Tutto pronto per Milan-Lecce, match valido per la 21° giornata di Serie A. Il Milan è a -6 dall'Inter e punta a riportarsi a -3. Il Lecce, invece, va a caccia di punti in ottica salvezza, visto che è stato agganciato dalla Fiorentina a quota 17 al terzultimo posto.