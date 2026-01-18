Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Lecce: panchina per Modric

Tutto pronto per Milan-Lecce, match valido per la 21° giornata di Serie A. Il Milan è a -6 dall'Inter e punta a riportarsi a -3. Il Lecce, invece, va a caccia di punti in ottica salvezza, visto che è stato agganciato dalla Fiorentina a quota 17 al terzultimo posto.
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Lecce: ecco le scelte di Massimiliano Allegri e Eusebio Di Francesco
Ecco le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Di Francesco:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana Y., Loftus-Cheek, Modrić; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Morente, Ngom, Sala; Banda, N'Dri. All.: Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
