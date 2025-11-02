fcinter1908 serie a Milan, Tare: “Vogliamo vincere per agganciare il treno di vetta. Leao ha promesso…”

Le parole del direttore sportivo rossonero a proposito della gara con la Roma che sta per cominciare al Meazza
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dello scontro diretto con la Roma in programma stasera. Qui le sue considerazioni:

"Derby ne ho visti abbastanza, ne ho vinto uno che contava un trofeo. Stasera possiamo agganciare il gruppo in cima alla classifica con una vittoria, per cui pensiamo a questo. Nkunku-Leao? Nkunku ha giocato il 72% della sua carriera da prima punta, in allenamento lui e Leao hanno fatto vedere che possono giocare insieme e sanno combinare. Gimenez è in un periodo no, ma ha la fiducia di tutti. Guardiamo avanti, certe cose fanno parte del gioco.

Entrare nella testa di Leao? Lo trovo un ragazzo molto perbene. Da fuori le persone hanno un'idea che è completamente diversa da quando lo conosci. Abbiamo parlato tantissimo questa settimana, ti fa vincere da solo le partite. Stasera farà una grande partita, ce lo ha promesso".

