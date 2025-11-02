"Derby ne ho visti abbastanza, ne ho vinto uno che contava un trofeo. Stasera possiamo agganciare il gruppo in cima alla classifica con una vittoria, per cui pensiamo a questo. Nkunku-Leao? Nkunku ha giocato il 72% della sua carriera da prima punta, in allenamento lui e Leao hanno fatto vedere che possono giocare insieme e sanno combinare. Gimenez è in un periodo no, ma ha la fiducia di tutti. Guardiamo avanti, certe cose fanno parte del gioco.