La domenica di Serie A si apre con il netto successo del Genoa sul Torino: un 3-0 che non ammette repliche, e che consente ai rossoblu di agganciare proprio i granata a quota 27 punti in classifica.
Serie A, Genoa-Torino 3-0: sorridono i rossoblu, notte fonda per i granata
Norton-Cuffy, Ekuban e Messias: vittoria fondamentale per la formazione di De Rossi, che aggancia quella di Baroni a quota 27 punti
La formazione di De Rossi passa in vantaggio al 21' con Norton-Cuffy, al 40' ecco il raddoppio firmato Ekuban. La gara, di fatto, finisce nel recupero del primo tempo, quando Ilkhan si fa ingenuamente espellere per un brutto intervento a centrocampo su Colombo. Nella ripresa, a pochi minuti dal termine, ci pensa Messias a chiudere definitivamente i conti.
