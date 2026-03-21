La Cremonese, dopo il cambio in panchina e l'arrivo di Marco Giampaolo, ritrova lo smalto perso negli ultimi tempi e ottiene una vittoria fondamentale in ottica lotta salvezza.
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fcinter1908 serie a Serie A, la Cremonese si rialza: 2-0 al Parma e aggancio al Lecce per la salvezza
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Serie A, la Cremonese si rialza: 2-0 al Parma e aggancio al Lecce per la salvezza
La Cremonese, dopo l'arrivo di Marco Giampaolo, ritrova lo smalto perso negli ultimi tempi e ottiene una vittoria fondamentale in ottica salvezza
I grigiorossi, infatti, si prendono tre punti nello scontro diretto del Tardini contro il Parma di Cuesta e agganciano temporaneamente al terzultimo posto in classifica il Lecce di Eusebio Di Francesco, impegnato domani pomeriggio all'Olimpico contro la Roma. I gol arrivano tutti nel secondo tempo: prima è Maleh a sbloccare il risultato al 57', poi arriva il raddoppio di Vandeputte.
Una sconfitta che per il momento non fa troppo male al Parma, che resta a 34 punti, a +7 dalla zona rossa.
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