Serie A: il Milan ne fa 3-0 all’Udinese e si porta a -1 dalla Juve capolista

Il Milan vince 3-0 a Udine: decidono la doppietta di Christian Pulisic e il gol di Youssouf Fofana. La squadra di Massimiliano Allegri - squalificato per l'occasione - trova la terza vittoria consecutiva.
Il Milan vince 3-0 a Udine e si porta a -1 dalla Juve capolista: decidono la doppietta di Christian Pulisic e il gol di Youssouf Fofana
I rossoneri si portano così a quota 9 punti in 4 partite, a -1 dalla Juventus capolista, fermata oggi sul risultato di 1-1 a Verona. Alla prossima ci sarà Milan-Napoli, poi Juventus-Milan.
