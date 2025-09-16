Il tecnico del Milan è stato sanzionato dopo le accese e reiterate proteste nel finale del match contro il Bologna

Non sono rimaste impunite le accese e reiterate proteste di Massimiliano Allegri nei minuti finali del match contro il Bologna: il tecnico del Milan è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo, che gli ha inflitto anche un'ammenda economica da 10.000 euro. Sanzioni da 5.000 euro anche la società rossonera, oltre che per il Napoli.