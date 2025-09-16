FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Giudice Sportivo, una giornata di squalifica e ammenda economica per Allegri

ultimora

Giudice Sportivo, una giornata di squalifica e ammenda economica per Allegri

Giudice Sportivo, una giornata di squalifica e ammenda economica per Allegri - immagine 1
Il tecnico del Milan è stato sanzionato dopo le accese e reiterate proteste nel finale del match contro il Bologna
Fabio Alampi Redattore 

Non sono rimaste impunite le accese e reiterate proteste di Massimiliano Allegri nei minuti finali del match contro il Bologna: il tecnico del Milan è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo, che gli ha inflitto anche un'ammenda economica da 10.000 euro. Sanzioni da 5.000 euro anche la società rossonera, oltre che per il Napoli.

Leggi anche
Bordocampista Dazn: “Prima del 3-3, Chivu urla con rabbia questa frase. E...
Pedullà: “Sommer capro espiatorio dell’Inter dopo che Chivu butta 80-90mln spesi sul...

© RIPRODUZIONE RISERVATA