FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, le scelte di Grosso e Vanoli per il match delle 15
Matteo Pifferi Redattore 

Sassuolo-Fiorentina apre la 14° giornata di Serie A. La Fiorentina alla ricerca ancora della prima vittoria in campionato dopo 6 pareggi e 7 sconfitte mentre il Sassuolo è decimo a 17 punti.

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, le scelte di Grosso e Vanoli.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzez, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Leggi anche
Inter-Como, i precedenti: per i lariani incubo nerazzurro. Nessuno in Serie A…
Marcolin: “Da Conte mi aspetto questa mossa anti-Juventus. Anche se…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA