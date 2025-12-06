Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo-Fiorentina apre la 14° giornata di Serie A. La Fiorentina alla ricerca ancora della prima vittoria in campionato dopo 6 pareggi e 7 sconfitte mentre il Sassuolo è decimo a 17 punti.
Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, le scelte di Grosso e Vanoli per il match delle 15
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzez, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean.
