Domenica 16, alle 12.30, prima di Atalanta-Inter (in programma alle 20.45) si giocherà Venezia-Napoli e Antonio Conte potrebbe tornare al primo posto della classifica del campionato di Serie A. Sulla sua strada la squadra di Eusebio Di Francesco che ha parlato in conferenza stampa proprio della sfida contro la formazione azzurra. «Sarà una partita difficilissima, loro ci vorranno azzannare, conoscendo Conte. Sarà la seconda della classe contro la penultima, vorranno fare la partita, ma noi non vogliamo essere da meno, andando oltre a tutto, con la grinta e la mentalità giuste. Ci dovremo un po' superare, con la consapevolezza che arriviamo sì da buoni risultati, ma ci manca dannatamente la vittoria. Il Napoli concede pochissimo, quel poco che ci concederà dovremo coglierlo», ha spiegato.

L'allenatore della squadra lagunare ha parlato in particolare di Romelu Lukaku:«Al di là dei gol e degli assist, fa giocare la squadra e mette in difficoltà i difensori che lo devono fermare. All'andata ricordo che Idzes a fine partita era pieno di graffi, ma fa parte del calcio, mi piacciono queste cose. Cercheremo di arginarli con quelle che sono le nostre caratteristiche». Tra i suoi c'è anche Oristanio, ex nerazzurro, che - ha spiegato il mister - non è al massimo, 'è febbricitante'.