Rasmus Hojlund non sarà in campo domani in Napoli-Inter.
Sky – Napoli-Inter, Hojlund non ce la fa: il danese salta la sfida di domani
L'attaccante non sarà neanche convocato da Antonio Conte che ora dovrà scegliere un'alternativa in attacco
Il danese non ha recuperato dal problema muscolare dell'ultima settimana e non sarà neanche tra i convocati di Antonio Conte. Lo riferisce Sky Sport in questi minuti, dopo le indicazioni arrivate dalla rifinitura svolta in tarda mattinata.
Toccherà ora all'allenatore azzurro scegliere come affrontare la retroguardia nerazzurra: Lucca è sicuramente la prima alternativa, ma non l'unica. Possibile anche l'impiego di un falso nove come Neres o Lang. Terza gara di fila saltata dunque per l'attaccante arrivato a Napoli per sostituire Romelu Lukaku.
