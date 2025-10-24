FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Sky – Napoli-Inter, Hojlund non ce la fa: il danese salta la sfida di domani

serie a

Sky – Napoli-Inter, Hojlund non ce la fa: il danese salta la sfida di domani

Sky – Napoli-Inter, Hojlund non ce la fa: il danese salta la sfida di domani - immagine 1
L'attaccante non sarà neanche convocato da Antonio Conte che ora dovrà scegliere un'alternativa in attacco
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Rasmus Hojlund non sarà in campo domani in Napoli-Inter.

Il danese non ha recuperato dal problema muscolare dell'ultima settimana e non sarà neanche tra i convocati di Antonio Conte. Lo riferisce Sky Sport in questi minuti, dopo le indicazioni arrivate dalla rifinitura svolta in tarda mattinata.

Sky – Napoli-Inter, Hojlund non ce la fa: il danese salta la sfida di domani- immagine 2
Getty Images

Toccherà ora all'allenatore azzurro scegliere come affrontare la retroguardia nerazzurra: Lucca è sicuramente la prima alternativa, ma non l'unica. Possibile anche l'impiego di un falso nove come Neres o Lang. Terza gara di fila saltata dunque per l'attaccante arrivato a Napoli per sostituire Romelu Lukaku.

Leggi anche
Milan-Como a Perth, Fabregas è contrario: “La gente è più importante”
Sky – Napoli, Hojlund spera di esserci con l’Inter. Per Rrahmani tempi stretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA