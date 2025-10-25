Il match dell'ottava giornata di campionato, Napoli-Inter, sabato 25 ottobre alle 18:00, sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Napoli-Inter, chi è l’arbitro Mariani? VAR, la designazione completa e precedenti
serie a
Napoli-Inter, chi è l’arbitro Mariani? VAR, la designazione completa e precedenti
Sarà il direttore di gara di Aprilia a fischiare nella sfida Napoli-Inter del Maradona: ha già diretto la partita nella passata stagione
Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni di Venezia e Giovanni Baccini di Conegliano. Il IV sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Ivano Pezzuto di Lecce.
Mariani ha diretto Inter-Napoli a San Siro nella passata stagione, gara terminata 1-1. Il fischio di Aprilia ha arbitrato 23 volte il Napoli con 15 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. 13 invece i precedenti con i nerazzurri con 6 vittorie a fronte di 5 sconfitte e 2 segni X.
© RIPRODUZIONE RISERVATA