Napoli-Inter, chi è l’arbitro Mariani? VAR, la designazione completa e precedenti

Napoli-Inter, chi è l’arbitro Mariani? VAR, la designazione completa e precedenti - immagine 1
Sarà il direttore di gara di Aprilia a fischiare nella sfida Napoli-Inter del Maradona: ha già diretto la partita nella passata stagione
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il match dell'ottava giornata di campionato, Napoli-Inter, sabato 25 ottobre alle 18:00, sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Napoli-Inter, chi è l’arbitro Mariani? VAR, la designazione completa e precedenti- immagine 2

Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni di Venezia e Giovanni Baccini di Conegliano. Il IV sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Ivano Pezzuto di Lecce.

Napoli-Inter, chi è l’arbitro Mariani? VAR, la designazione completa e precedenti- immagine 3
Getty Images

Mariani ha diretto Inter-Napoli a San Siro nella passata stagione, gara terminata 1-1. Il fischio di Aprilia ha arbitrato 23 volte il Napoli con 15 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. 13 invece i precedenti con i nerazzurri con 6 vittorie a fronte di 5 sconfitte e 2 segni X.

