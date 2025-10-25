Sarà il direttore di gara di Aprilia a fischiare nella sfida Napoli-Inter del Maradona: ha già diretto la partita nella passata stagione

Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni di Venezia e Giovanni Baccini di Conegliano. Il IV sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Ivano Pezzuto di Lecce.