Calcio e Finanza ha parlato di Milan-Como a Perth e della proposta fatta anche al club nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 14:42)

La Liga ha fatto marcia indietro e ora la Serie A è l'unica lega che sta ispirando a giocare all'estero una gara del suo campionato. L'UEFA non si è opposta ma manca ancora il via libera della FIFA per la disputa di Milan-Como a Perth.

Intanto in Italia si è dato vita a tutta una serie di polemiche nate anche dalle dichiarazioni dei calciatori coinvolti, come Maignan e Rabiot che hanno criticato la decisione. E pure Fabregas non si è detto favorevole spiegando che non è una cosa bella per i tifosi ma che comunque si sarebbe rimesso alla volontà della società. E pure Allegri non è sembrato entusiasta e ha auspicato si decida al più presto.

Una proposta declinata — Anche altri addetti ai lavori non hanno apprezzato l'idea e il patron del Torino, Urbano Cairo si è detto contrario apertamente. "Per altro, secondo quanto trapela, la possibilità di giocare una gara di campionato all’estero era stata proposta a suo tempo anche all’Inter però il presidente Giuseppe Marotta ha preferito declinare l’invito, visti i tanti impegni, anche internazionali, della squadra nerazzurra", si legge su Calcio e Finanza.

I ricavi — Ma perché ci sia il dietrofront della Lega servirebbero ora 8 voti favorevoli all'annullamento della delibera che era stata però votata all'unanimità. Per l'eventuale partita giocata in Australia è previsto un ricavo di 12 mln di euro complessivi. "Da questo totale andranno dedotti i costi per l’organizzazione del match, a carico della Lega Serie A (trasferte delle due squadre e costi legati alla produzione dell’evento, televisiva e non solo). Previsto un gettone anche per le altre società di Serie A".

"Scorporando questi costi, rimarranno tra gli 8 e i 9 milioni di euro da distribuire alle due società coinvolte e agli altri club di Serie A. Il Milan incasserà la fetta maggiore, essendo formalmente la squadra di casa, mentre il Como incasserà una quota più bassa per la partecipazione. Infine, un gettone è previsto anche per le altre 18 società del massimo campionato italiano, per avere votato a favore della proposta".

"Ora quand’anche il Milan incassasse sino al 50% del valore dell’operazione, si tratterebbe di una cifra simile a quella che ha intascato l’Inter per giocare a Bengasi (Libia) un’amichevole contro l’Atletico Madrid durante l’ultima pausa delle nazionali. Schierando quindi in gran parte riserve o giocatori meno utilizzati. Non solo. Ma non è una cifra nemmeno così clamorosamente più alta di quella che avrebbe incassato il Milan giocando a San Siro contro il Como. In una partita paragonabile a quella contro i lariani, tipo Milan-Bologna del 27 gennaio 2024 alle 20.45, la società di Cardinale aveva incassato 2,3 milioni di ricavi standosene tranquillamente a Milano. D’altra parte, è vero che il Como passa dagli 0 euro del Meazza a magari al milione di Perth. Ma ad un club come i lariani, di proprietà dei miliardari indonesiani Hartono, siamo sicuri che questo cambi qualcosa?", scrive Calcio e Finanza.

(Fonte: Calcio e Finanza)