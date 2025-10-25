Napoli-Inter, ultime 3 partite con stesso risultato: il bilancio dei precedenti

Numeri e bilancio delle sfide ufficiali nel campionato di Serie A tra il Napoli e l'Inter: nerazzurri in serie record di gol

Alessandro De Felice Redattore 25 ottobre - 15:54

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona va in scena una delle sfide più attese dell’ottava giornata di Serie A: Napoli-Inter. I nerazzurri di Cristian Chivu scenderanno in campo alle 18.

L’Inter arriva all’appuntamento in un ottimo momento di forma, con una striscia di successi che testimonia solidità e continuità. I nerazzurri sono al secondo posto in campionato a 15 punti a pari merito proprio con i partenopei e la Roma.

Nella giornata di venerdì la squadra di Chivu ha svolto un ultimo allenamento mattutino al BPER Training Centre di Appiano Gentile per poi partire alla volta del capolugo campano.

I PRECEDENTI

Sono 158 i confronti tra Inter e Napoli in Serie A: i nerazzurri conducono con 70 vittorie, contro 47 successi azzurri e 41 pareggi.

Il Napoli ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 12 sfide contro l’Inter in campionato (5N, 6P). Nel periodo, iniziato nel 2020, l’Inter è la squadra contro cui i partenopei hanno perso più gare e raccolto meno successi.

Gli ultimi tre confronti in Serie A sono terminati tutti 1-1, a conferma dell’equilibrio recente tra le due formazioni.

I nerazzurri hanno sempre trovato il gol nelle ultime 14 gare contro il Napoli in campionato, la striscia più lunga nella storia del club meneghino contro i campani. L’ultimo 0-0 risale all’11 marzo 2018 a San Siro.