Napoli-Inter, ultime 3 partite con stesso risultato: il bilancio dei precedenti

Numeri e bilancio delle sfide ufficiali nel campionato di Serie A tra il Napoli e l'Inter: nerazzurri in serie record di gol
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona va in scena una delle sfide più attese dell’ottava giornata di Serie A: Napoli-Inter. I nerazzurri di Cristian Chivu scenderanno in campo alle 18.

L’Inter arriva all’appuntamento in un ottimo momento di forma, con una striscia di successi che testimonia solidità e continuità. I nerazzurri sono al secondo posto in campionato a 15 punti a pari merito proprio con i partenopei e la Roma.

Nella giornata di venerdì la squadra di Chivu ha svolto un ultimo allenamento mattutino al BPER Training Centre di Appiano Gentile per poi partire alla volta del capolugo campano.

I PRECEDENTI

Sono 158 i confronti tra Inter e Napoli in Serie A: i nerazzurri conducono con 70 vittorie, contro 47 successi azzurri e 41 pareggi.

Il Napoli ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 12 sfide contro l’Inter in campionato (5N, 6P). Nel periodo, iniziato nel 2020, l’Inter è la squadra contro cui i partenopei hanno perso più gare e raccolto meno successi.

Gli ultimi tre confronti in Serie A sono terminati tutti 1-1, a conferma dell’equilibrio recente tra le due formazioni.

I nerazzurri hanno sempre trovato il gol nelle ultime 14 gare contro il Napoli in campionato, la striscia più lunga nella storia del club meneghino contro i campani. L’ultimo 0-0 risale all’11 marzo 2018 a San Siro.

