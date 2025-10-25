FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Como: Pellegrino sfida Morata

Le formazioni ufficiali di Parma-Como, match valido per l'ottava giornata di Serie A: le scelte di Cuesta e Fabregas
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 15 scenderanno in campa Parma e Como al Tardini nel match valido per l'ottava giornata di Serie A.

Ecco le scelte di Cuesta e Fabregas per il match di oggi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PARMA-COMO

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Ordonez; Bernabè; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

COMO (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Caqueret, Perrone, Alberto Moreno; Paz; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas

