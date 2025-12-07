Termina in parità il big match con vista sull'Europa dello stadio Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Bologna di Vincenzo Italiano, chiamato a vincere per rosicchiare punti alla Roma, sconfitta nel pomeriggio a Cagliari.
Serie A, Odgaard risponde a Isaksen: all'Olimpico Lazio-Bologna finisce 1-1
Termina in parità il big match con vista sull'Europa dello stadio Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Bologna di Vincenzo Italiano
Si decide tutto nel primo tempo, dato che i biancocelesti vanno in vantaggio al 38' con Isaksen. Ma appena due minuti dopo l'ex Inter Odgaard risponde e fissa il punteggio in parità. Nel finale, la Lazio è stata costretta a giocare in dieci a causa dell'espulsione al 79' di Gila, ma il risultato non è cambiato.
