Napoli, l’ex Sosa: “Neres out contro l’Inter? Proverei questa soluzione”

Il pensiero dell'ex attaccante a proposito della possibile assenza del brasiliano nel match di domenica sera al Meazza

Daniele Vitiello Redattore/inviato 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 22:46)

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di Napoli Talk, trasmissione su Radio Tutto Napoli. Queste le sue considerazioni sugli azzurri: "Con le partite ogni tre giorni Conte e lo staff dovranno trovare un minutaggio giusto per tutti. Il rischio è arrivare a fine gennaio con 11-12 calciatori spremuti: devi dilazionare su 15-16 uomini per evitare altri infortuni".

E se Neres non recupera in tempo per l’Inter? La soluzione, per Sosa, è chiara: "Io proverei ad alzare Politano, che in queste ultime partite l’ho visto molto lucido. Proverei anche ad alzare Di Lorenzo e dietro hai Beukema, puoi spostare Buongiorno: mantenere lo stesso sistema si può, spostando dei calciatori. L’importante è fare i tre punti col Verona per arrivare al big match nelle migliori condizioni".

Chiusura netta su Lucca: "Fino ad adesso non è stato all’altezza. Anche senza fare gol, devi mostrare un atteggiamento diverso: sotto questo punto di vista non mi ha convinto. Poi mercoledì entra e fa due gol e cambio idea, ma fin qui no".