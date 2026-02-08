Grazie ad un gol di Ordonez al 94', il Parma batte 1-0 il Bologna al Dall'Ara nel derby dell'Emilia e allunga sulla zona salvezza.
Gol di Ordonez al 95′, il Parma batte un Bologna sempre più in crisi
Grazie ad un gol di Ordonez al 94', il Parma batte 1-0 il Bologna al Dall'Ara nel derby dell'Emilia e allunga sulla zona salvezza
Il primo colpo di scena del match arriva al 18' perché Pobega stende Keita: per l'arbitro è da giallo che però diventa rosso diretto dopo il check al VAR.
Nella ripresa il match resta in equilibrio, il Parma trova anche il vantaggi con l'autogol di Castro ma il VAR annulla per fuorigioco attivo di Pellegrino. Al 79' anche il Parma resta in dieci per il doppio giallo di Troilo ma, a tempo scaduto, sono i gialloblù a trovare il gol vittoria con un destro da fuori di Ordonez.
Il Parma vince e sale a 26 punti, a +8 sulla Fiorentina terzultima. Continua la crisi nera del Bologna, fermo a 30 punti e reduce da quattro sconfitte di fila.
