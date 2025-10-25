Al podcast Numer1, Franco Ordine, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno espresso il loro pronostico su Napoli-Inter

Oggi alle 18 Napoli e Inter scenderanno in campo nel big-match di giornata. Il Napoli è reduce da due sconfitte di fila, l'Inter invece ci arriva nel migliore dei modi e sull'onda dell'entusiasmo.