Oggi alle 18 Napoli e Inter scenderanno in campo nel big-match di giornata. Il Napoli è reduce da due sconfitte di fila, l'Inter invece ci arriva nel migliore dei modi e sull'onda dell'entusiasmo.
Al podcast Numer1, Franco Ordine, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno espresso il loro pronostico su Napoli-Inter
Al podcast Numer1, Franco Ordine, Giuseppe Cruciani e Sandro Sabatini si sono sbilanciati sul pronostico di Napoli-Inter.
Parte Franco Ordine: "Napoli-Inter 1-1". Sabatini, inizialmente, replica così riferito a Cruciani: "Davvero, ci frega la risposta giusta"
Anche Cruciani opta per il pareggio con gol: "Io pure, eh ragazzi. Napoli-Inter 1-1, gol di McTominay".
Sabatini, invece, si accoda agli altri due sul pareggio ma secondo lui finirà senza reti: "Napoli-Inter 0-0"
