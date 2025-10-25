Alle 15 si sfideranno Udinese e Lecce nel match valido per l'ottava giornata di Serie A.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Lecce: c’è Zaniolo, fuori Camarda
Ecco le formazioni del match. Le scelte di Runjaic e Di Francesco.
Udinese: Okoye, Goglichidze, Karlström ©, Davis, Zaniolo, Kamara, Atta, Kabasele, Solet, Ekkelenkamp, Zanoli. A disposizione: Sava, Padelli, Lovrić, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Zemura, Miller, Rui Modesto. Allenatore: Kosta Runjaić
Lecce: Falcone ©, Gaspar, Morente, Štulić, Berisha, Helgason, Veiga, Ramadani, Gallo, Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Banda, Kouassi, Camarda, Coulibaly, Pierret, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Arbitro: Ermanno Feliciani sez. di Teramo
Assistenti: Valerio Vecchi sez. di Lamezia Terme – Davide Moro sez. di Schio
IV Ufficiale: Simone Galipò sez. di Firenze
VAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco
AVAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia
