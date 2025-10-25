FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Lecce: c’è Zaniolo, fuori Camarda

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Lecce: c’è Zaniolo, fuori Camarda

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Lecce: c’è Zaniolo, fuori Camarda - immagine 1
Ecco le formazioni di Udinese-Lecce, match valido per l'ottava giornata di Serie A. Le scelte di Runjaic e Di Francesco
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 15 si sfideranno Udinese e Lecce nel match valido per l'ottava giornata di Serie A.

Ecco le formazioni del match. Le scelte di Runjaic e Di Francesco.

Udinese: Okoye, Goglichidze, Karlström ©, Davis, Zaniolo, Kamara, Atta, Kabasele, Solet, Ekkelenkamp, Zanoli. A disposizione: Sava, Padelli, Lovrić, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Zemura, Miller, Rui Modesto. Allenatore: Kosta Runjaić

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Morente, Štulić, Berisha, Helgason, Veiga, Ramadani, Gallo, Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Banda, Kouassi, Camarda, Coulibaly, Pierret, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Ermanno Feliciani sez. di Teramo

Assistenti: Valerio Vecchi sez. di Lamezia Terme – Davide Moro sez. di Schio

IV Ufficiale: Simone Galipò sez. di Firenze

VAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco

AVAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia

Leggi anche
Ordine: “Napoli-Inter? 1-1”. Cruciani: “Ecco chi segna”. E Sabatini si...
Serie A, Athekame salva il Milan in pieno recupero: 2-2 contro il Pisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA