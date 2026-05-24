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Serie A, il Parma la spunta sul Sassuolo con un gol di Pellegrino

Serie A, il Parma la spunta sul Sassuolo con un gol di Pellegrino - immagine 1
Il colpo di testa del giocatore su un cross perfetto di Almqvist regala i tre punti alla squadra di Cuesta
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il colpo di testa di Pellegrino regala al Parma i tre punti nell'ultima partita della stagione. Vince così uno a zero la squadra di Cuesta: la rete arriva all'80esimo. Un'incornata di testa (il nono per la squadra gialloblù e il sesto di testa dei nove segnati in campionato dall'attaccante) del giocatore argentino che ha raccolto al centro dell'area un cross di Pontus Almqvist.

Serie A, il Parma la spunta sul Sassuolo con un gol di Pellegrino- immagine 2
Getty Images

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Dopo sette minuti di recupero il triplice fischio. Finisce così il campionato delle due squadre di metà classifica: il Parma dodicesimo, chiude la stagione a 45 punti, a 49 punti il Sassuolo che chiude undicesimo in classifica.

 

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