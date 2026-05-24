Il colpo di testa di Pellegrino regala al Parma i tre punti nell'ultima partita della stagione. Vince così uno a zero la squadra di Cuesta: la rete arriva all'80esimo. Un'incornata di testa (il nono per la squadra gialloblù e il sesto di testa dei nove segnati in campionato dall'attaccante) del giocatore argentino che ha raccolto al centro dell'area un cross di Pontus Almqvist.
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fcinter1908 serie a Serie A, il Parma la spunta sul Sassuolo con un gol di Pellegrino
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Serie A, il Parma la spunta sul Sassuolo con un gol di Pellegrino
Il colpo di testa del giocatore su un cross perfetto di Almqvist regala i tre punti alla squadra di Cuesta
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Dopo sette minuti di recupero il triplice fischio. Finisce così il campionato delle due squadre di metà classifica: il Parma dodicesimo, chiude la stagione a 45 punti, a 49 punti il Sassuolo che chiude undicesimo in classifica.
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