Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno fatto i loro pronostici sul match del Franchi

Intervenuti al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno fatto i loro pronostici sul match del Franchi. Ivan Zazzaroni opta per il pareggio: "Segnano Thuram e Kean", dice il direttore del Corriere dello Sport.

Anche Sabatini opta per il pareggio: "2-2, Kean e Fagioli per la Fiorentina, per l'Inter invece torna al gol Barella e poi segna anche Pio Esposito". L'unico che invece è convinto che vincerà l'Inter è Giuseppe Cruciani: "2-0 per i nerazzurri, segnano Pio Esposito e Calhanoglu. Se non gioca Calhanoglu, invece, segnerà Bonny".