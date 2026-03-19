Domenica sera l'Inter scenderà in campo a Firenze per chiudere la 30° giornata di Serie A contro la Fiorentina, che, dopo la vittoria di Cremona, ha portato a 4 i punti di margine sulla zona retrocessione.
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fcinter1908 serie a Cruciani: “L’Inter vince a Firenze: risultato e marcatori”. Sabatini e Zazzaroni non concordano
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Cruciani: “L’Inter vince a Firenze: risultato e marcatori”. Sabatini e Zazzaroni non concordano
Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno fatto i loro pronostici sul match del Franchi
Intervenuti al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno fatto i loro pronostici sul match del Franchi. Ivan Zazzaroni opta per il pareggio: "Segnano Thuram e Kean", dice il direttore del Corriere dello Sport.
Anche Sabatini opta per il pareggio: "2-2, Kean e Fagioli per la Fiorentina, per l'Inter invece torna al gol Barella e poi segna anche Pio Esposito". L'unico che invece è convinto che vincerà l'Inter è Giuseppe Cruciani: "2-0 per i nerazzurri, segnano Pio Esposito e Calhanoglu. Se non gioca Calhanoglu, invece, segnerà Bonny".
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