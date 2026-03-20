Le parole del presidente della Lega Calcio a margine del Consiglio della Federazione Italiana sull'appuntamento tra club e AIA inizialmente fissato per il 23 marzo

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 03:02)

Era previsto un incontro tra il club della Serie A e vertici arbitrali il 23 marzo ma l'appuntamento sarà rinviato. Il designatore Rocchi quel giorno sarà a Malta per un appuntamento UEFA. Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio lo ha annunciato a margine del consiglio della FIGC.

«Non riusciamo a fare l'incontro con gli arbitri il 23 marzo perché Rocchi sarà a Malta per un appuntamento Uefa. Nel consiglio di Nazionale non abbiamo parlato. Siamo confidenti che le cose vadano come devono, incrociamo le dita», ha commentato sull'incontro e sui play-off ai quali prenderà parte la selezione guidata da Gattuso.

A chi gli chiede se si poteva rinviare un turno di campionato per aiutare l'Italia in vista del playoff ha replicato: «Se mi trovate una data in cui era possibile spostare offro una cena a tutti. Da parte nostra c'era la volontà, ma c'era un'impossibilità di calendario. Infatti Gattuso non ha chiesto nulla».

(Fonte: Ansa)