Era previsto un incontro tra il club della Serie A e vertici arbitrali il 23 marzo ma l'appuntamento sarà rinviato. Il designatore Rocchi quel giorno sarà a Malta per un appuntamento UEFA. Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio lo ha annunciato a margine del consiglio della FIGC.
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fcinter1908 serie a Simonelli: “Aia-Serie A incontro rinviato. Stop a un turno per Nazionale? Se trovate…”
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Simonelli: “Aia-Serie A incontro rinviato. Stop a un turno per Nazionale? Se trovate…”
Le parole del presidente della Lega Calcio a margine del Consiglio della Federazione Italiana sull'appuntamento tra club e AIA inizialmente fissato per il 23 marzo
«Non riusciamo a fare l'incontro con gli arbitri il 23 marzo perché Rocchi sarà a Malta per un appuntamento Uefa. Nel consiglio di Nazionale non abbiamo parlato. Siamo confidenti che le cose vadano come devono, incrociamo le dita», ha commentato sull'incontro e sui play-off ai quali prenderà parte la selezione guidata da Gattuso.
A chi gli chiede se si poteva rinviare un turno di campionato per aiutare l'Italia in vista del playoff ha replicato: «Se mi trovate una data in cui era possibile spostare offro una cena a tutti. Da parte nostra c'era la volontà, ma c'era un'impossibilità di calendario. Infatti Gattuso non ha chiesto nulla».
(Fonte: Ansa)
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