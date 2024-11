Piccoli-gol, il Cagliari vince e respira: continua la crisi del Verona

Grazie ad un gol di Roberto Piccoli ad un quarto d'ora dalla fine, il Cagliari vince 1-0 contro il Verona e ottiene tre punti molto importanti in ottica salvezza, arrivando a 14 punti, davanti alla Roma a quota 13.

Il Cagliari disputa un buon primo tempo ma le occasioni latitano, tanto che è il Verona a sfiorare il vantaggio a fine primo tempo con Lazovic, che spreca una buona chance. Nella ripresa l'equilibrio regna sovrano fino al 75' quando la squadra di Nicola gestisce bene il pallone, il giovane Felici mette un pallone in mezzo per Piccoli che segna il suo quarto gol in campionato.