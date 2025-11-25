Potrebbe esserci novità a breve per i club di Serie A in tema di mercato.
La Figc è al lavoro per modificare il regolamento sulle licenze nazionali e incentivare gli investimenti sui giovani
Come riporta Calciomercato.com, la Figc è al lavoro per modificare il regolamento sulle licenze nazionali con l’obiettivo di incentivare gli investimenti sui giovani.
La modifica riguarda l’acquisto di calciatori Under 23, che non peserebbero più sull'indicatore del costo del lavoro allargato, ovvero sul rapporto tra spese per stipendi/ammortamenti e ricavi, per i club di Serie A.
Comprare un Under 23 non inciderà più sul calcolo dell'indicatore, che passerà da 0,8 a 0,7 come previsto dal piano Figc approvato a marzo 2024.
Ricordiamo che il mancato rispetto del parametro porta al blocco del mercato.
