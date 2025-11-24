FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2 risultato finale: emozioni dalla prima all’ultima azione

serie a

Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2 risultato finale: emozioni dalla prima all’ultima azione

Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2 risultato finale: emozioni dalla prima all’ultima azione - immagine 1
Risultato e marcatori del posticipo del lunedì sera tra neroverdi e nerazzurri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Gol e spettacolo in Sassuolo-Pisa che stasera ha chiuso il dodicesimo turno di Serie A. Gara sbloccata da Nzola dopo appen 4' per un rigore conquistato addirittura alla prima palla giocata dell'incontro e assegnato dopo OFR dall'arbitro. Il pareggio neroverde di Matic, in girata, ha rimesso in equilibrio le cose nel primo tempo. Nella ripresa, a 10' dalla fine, Maister col primo gol in Serie A ha riportato in avanti gli ospiti, prima del pareggio finale di Thorstvedt al 5' di recupero su cross di Volpato.

Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2 risultato finale: emozioni dalla prima all’ultima azione- immagine 2
Getty Images

Il Pisa con questo pareggio aggancia il Lecce appena fuori dalla zona retrocessione, mentre il Sassuolo consolida il nono posto a un punto dalla Lazio. Nel prossimo turno i toscani affronteranno l'Inter in casa propria.

Leggi anche
Serie A, Torino-Como 1-5 risultato finale: la squadra di Fabregas dilaga nella ripresa
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Pisa: c’è Tramoni con Nzola

© RIPRODUZIONE RISERVATA