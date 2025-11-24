Risultato e marcatori del posticipo del lunedì sera tra neroverdi e nerazzurri

Gol e spettacolo in Sassuolo-Pisa che stasera ha chiuso il dodicesimo turno di Serie A. Gara sbloccata da Nzola dopo appen 4' per un rigore conquistato addirittura alla prima palla giocata dell'incontro e assegnato dopo OFR dall'arbitro. Il pareggio neroverde di Matic, in girata, ha rimesso in equilibrio le cose nel primo tempo. Nella ripresa, a 10' dalla fine, Maister col primo gol in Serie A ha riportato in avanti gli ospiti, prima del pareggio finale di Thorstvedt al 5' di recupero su cross di Volpato.