Federico La Penna è l'arbitro di Inter-Juventus mentre Doveri sarà il quarto uomo. Al VAR c'è Chiffi, l'AVAR è Abisso

Per il match tanto atteso di San Siro, La Penna sarà coadiuvato dagli assistenti Meli ed Alassio mentre il quarto uomo è Doveri. Al VAR c'è Chiffi, l'AVAR è Abisso. Quest'anno La Penna ha arbitrato due volte l'Inter, nella vittoria di Bergamo contro l'Atalanta e all'esordio nel 5-0 al Torino.