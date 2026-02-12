FC Inter 1908
serie a

Inter-Juventus affidata a La Penna, Abisso AVAR: ecco la designazione completa

Federico La Penna è l'arbitro di Inter-Juventus mentre Doveri sarà il quarto uomo. Al VAR c'è Chiffi, l'AVAR è Abisso
Sarà Federico La Penna, della sezione di Roma 1, a dirigere Inter-Juventus, match valido per la 25° giornata in programma sabato 14 febbraio 2026 alle 20.45.

Per il match tanto atteso di San Siro, La Penna sarà coadiuvato dagli assistenti Meli ed Alassio mentre il quarto uomo è Doveri. Al VAR c'è Chiffi, l'AVAR è Abisso. Quest'anno La Penna ha arbitrato due volte l'Inter, nella vittoria di Bergamo contro l'Atalanta e all'esordio nel 5-0 al Torino.

Una sola volta ha diretto la Juventus, nel KO dei bianconeri contro il Napoli del 7 dicembre. Ecco la designazione completa di Inter-Juventus.

INTER – JUVENTUS Sabato 14/02 h. 20.45

LA PENNA

MELI – ALASSIO

IV: DOVERI

VAR: CHIFFI

AVAR: ABISSO

 

