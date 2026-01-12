FC Inter 1908
Juventus-Cremonese 5-0 risultato finale: Spalletti aggancia Napoli e Roma in classifica

Il risultato finale del match che stasera allo Stadium ha mandato in archivio il ventesimo turno di Serie A con marcatori e classifica
Daniele Vitiello
Vittoria importante e convincente per la Juventus di Luciano Spalletti. Nel posticipo del monday night che ha chiuso il turno di campionato, i bianconeri hanno battuto 5-0 la Cremonese, tornando al successo e raggiungendo così Napoli e Roma a quota 39 al terzo posto in classifica.

Di Bremer, Jonathan David, Yldiz e McKennie le reti, oltre all'autogol di Terracciano per il momentaneo 4-0 per i bianconeri. La squadra di Spalletti tra tre giornate incontrerà il Napoli di Antonio Conte per lo scontro diretto che metterà in palio punti importanti. Intanto attenderà i risultati dei recuperi di Inter, Napoli e Milan in programma tra pochi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA