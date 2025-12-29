Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Genoa: Dybala titolare

FC Inter 1908
Le formazioni ufficiali di Roma-Genoa, match che chiude la 17° giornata di Serie A: c'è Dybala con Ferguson
Tutto pronto per Roma-Genoa, ultimo match del 2025 che chiuderà la 17° giornata di Serie A. Il ritorno all'Olimpico, ma da avversario, di Daniele De Rossi che cerca punti importanti in ottica salvezza per i genoani.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. 

A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Bah, El Shaarawy. All.: Gasperini

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha.

A disp.: Lysionok, Otoa, Sabelli, Onana, Fini, Masini, Thorsby, Stanciu, Carboni, Venturino, Ekhator. All.: De Rossi

