Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Genoa: Dybala titolare

Le formazioni ufficiali di Roma-Genoa, match che chiude la 17° giornata di Serie A: c'è Dybala con Ferguson
Tutto pronto per Roma-Genoa, ultimo match del 2025 che chiuderà la 17° giornata di Serie A. Il ritorno all'Olimpico, ma da avversario, di Daniele De Rossi che cerca punti importanti in ottica salvezza per i genoani.
Le scelte di formazione di Gasperini e De Rossi. Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Genoa.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.
A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Bah, El Shaarawy. All.: Gasperini