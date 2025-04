Viene da pensare che, almeno fino a quel momento, non ci fosse altro a cui appigliarsi per criticare in qualche modo l'Inter. Tant'è vero che dopo il pareggio dei nerazzurri a Parma si è tornati a concentrarsi esclusivamente sul campo. Al punto che nessuno durante Roma-Juventus sembra essersi accorto che Igor Tudor fosse più volte fuori dall'area tecnica.

Alla mezzora circa l'allenatore bianconero era letteralmente alle spalle di El Shaarawy, praticamente in campo, come testimoniato dall'inquadratura di DAZN. Eppure il tribunale social non ha emesso alcuna sentenza di antisportività, né invocato punizioni esemplari. Il tema non appassiona più. Accartocciato e gettato via senza pensarci due volte, come la dignità e la deontologia di certi addetti ai lavori. Andiamo avanti.