L'ex attaccante Stefan Schwoch è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. E ha parlato del centrocampo del Milan e non solo: "E' un giocatore incredibile che può spostare gli equilibri Rabiot, se sta bene. Ci vuole equilibrio nella squadra, non puoi chiedere per esempio a Modric di fare le due fasi. Serve gente di struttura, che sa anche interdire e Rabiot sa fare anche le due fasi. Ce ne sono tante di soluzioni. Loftus-Cheek ti dà forza, centimetri. Io sono convinto che Allegri, come ha sempre fatto, troverà la quadra. Io metto il Milan come outsider dietro Napoli e Inter.