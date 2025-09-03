L'ex attaccante Stefan Schwoch è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. E ha parlato del centrocampo del Milan e non solo: "E' un giocatore incredibile che può spostare gli equilibri Rabiot, se sta bene. Ci vuole equilibrio nella squadra, non puoi chiedere per esempio a Modric di fare le due fasi. Serve gente di struttura, che sa anche interdire e Rabiot sa fare anche le due fasi. Ce ne sono tante di soluzioni. Loftus-Cheek ti dà forza, centimetri. Io sono convinto che Allegri, come ha sempre fatto, troverà la quadra. Io metto il Milan come outsider dietro Napoli e Inter.
serie a
Schwoch: “Milan? Outsider scudetto dietro Napoli e Inter. Convinto che Allegri…”
Le parole dell'ex attaccante a proposito dei rossoneri che negli ultimi giorni di mercato hanno messo a segno un colpo importante
"Lucca è stato un acquisto di prospettiva, doveva crescere dietro Lukaku. Non può caricarsi il Napoli sulle spalle, per questo si sono mossi con Hojlund. Deve crescere in una piazza importante con calma. Ha tirato due volte in porta nelle prime due giornate. E' troppo poco. Crescerà, forse è stato pagato troppo e questo potrebbe pesare, per questo bisogna andarci cauti. Per me alla ripresa, se sta bene, Conte opterà per Hojlund come titolare".
