Cristian Chivu opta per due cambi di formazione rispetto all'esordio di campionato straripante contro il Torino.
serie a
Inter-Udinese, le formazioni UFFICIALI: mossa a sorpresa di Chivu! Conferma Sucic
Il tecnico nerazzurro, infatti, conferma per 9/11 l'undici titolare visto contro i granata anche contro l'Udinese.
Torna Calhanoglu dalla squalifica e si riprende la cabina di regia, confermati Sucic e Barella con quest'ultimo che torna mezzala mentre Mkhitaryan siede in panchina.
Il secondo cambio è in difesa perché Chivu schiera dall'inizio Bisseck al posto di Pavard. Per il resto, tutto confermato con Sommer in porta, Acerbi e Bastoni in difesa assieme al tedesco.
Dumfries e Dimarco sono gli esterni mentre davanti spazio ancora alla ThuLa, Thuram e Lautaro.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 5 Pavard, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 13 Bertola, 31 Kristensen, 28 Solet; 19 Ehizibue, 14 Atta, 8 Karlstrom, 24 Piotrowski, 33 Zemura; 15 Bayo, 9 Davis.
A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 11 Kamara, 17 Bravo, 18 Buksa, 27 Kabasele, 29 Camara, 32 Ekkelenkamp, 38 Miller, 77 Modesto
Allenatore: Kosta Runjaić.
Arbitro: Matteo Marchetti (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Baccini - Colarossi
Quarto ufficiale: Zufferli
VAR: Marini
Assistente VAR: Aureliano
Squalificati
Inter: -
Udinese: Okoye
Diffidati
Inter: -
Udinese: -
© RIPRODUZIONE RISERVATA