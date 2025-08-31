Torna Calhanoglu dalla squalifica e si riprende la cabina di regia, confermati Sucic e Barella con quest'ultimo che torna mezzala mentre Mkhitaryan siede in panchina.

Il secondo cambio è in difesa perché Chivu schiera dall'inizio Bisseck al posto di Pavard. Per il resto, tutto confermato con Sommer in porta, Acerbi e Bastoni in difesa assieme al tedesco.