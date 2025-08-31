FC Inter 1908
Inter-Udinese, le formazioni UFFICIALI: mossa a sorpresa di Chivu! Conferma Sucic

Cristian Chivu opta per due cambi di formazione rispetto all'esordio di campionato contro il Torino
Matteo Pifferi 

Cristian Chivu opta per due cambi di formazione rispetto all'esordio di campionato straripante contro il Torino.

Il tecnico nerazzurro, infatti, conferma per 9/11 l'undici titolare visto contro i granata anche contro l'Udinese.

Torna Calhanoglu dalla squalifica e si riprende la cabina di regia, confermati Sucic e Barella con quest'ultimo che torna mezzala mentre Mkhitaryan siede in panchina.

Il secondo cambio è in difesa perché Chivu schiera dall'inizio Bisseck al posto di Pavard. Per il resto, tutto confermato con Sommer in porta, Acerbi e Bastoni in difesa assieme al tedesco.

Dumfries e Dimarco sono gli esterni mentre davanti spazio ancora alla ThuLa, Thuram e Lautaro.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 5 Pavard, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 13 Bertola, 31 Kristensen, 28 Solet; 19 Ehizibue, 14 Atta, 8 Karlstrom, 24 Piotrowski, 33 Zemura; 15 Bayo, 9 Davis.

A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 11 Kamara, 17 Bravo, 18 Buksa, 27 Kabasele, 29 Camara, 32 Ekkelenkamp, 38 Miller, 77 Modesto

Allenatore: Kosta Runjaić.

Arbitro: Matteo Marchetti (sez. Ostia Lido)

Assistenti: Baccini - Colarossi

Quarto ufficiale: Zufferli

VAR: Marini

Assistente VAR: Aureliano

Squalificati

Inter: -

Udinese: Okoye

Diffidati

Inter: -

Udinese: -

