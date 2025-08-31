Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, match valido per la seconda giornata di Serie A. Esordio in maglia granata per Asllani.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina: esordio dal 1′ per Asllani
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina: esordio dal 1′ per Asllani
Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, match valido per la seconda giornata di Serie A. Esordio in maglia granata per Asllani
Ecco le scelte di Baroni e Pioli.
FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-FIORENTINA—
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Paleari, Maximilian Mihai Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Adams, Lazaro, Dembele, Tameze, Zapata, Njie.
Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Pablo Mari, Fazzini, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA