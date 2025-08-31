FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina: esordio dal 1′ per Asllani

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina: esordio dal 1′ per Asllani

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina: esordio dal 1′ per Asllani - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, match valido per la seconda giornata di Serie A. Esordio in maglia granata per Asllani
Matteo Pifferi Redattore 

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, match valido per la seconda giornata di Serie A. Esordio in maglia granata per Asllani.

Ecco le scelte di Baroni e Pioli.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-FIORENTINA

—  

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Paleari, Maximilian Mihai Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Adams, Lazaro, Dembele, Tameze, Zapata, Njie.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Pablo Mari, Fazzini, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina: esordio dal 1′ per Asllani
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus: c’è Carboni, out Vlahovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA