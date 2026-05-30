Il campionato 2026/27 inizierà nel weekend 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali (28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027), tre soste per gli impegni delle Nazionali (di cui la prima raddoppiata rispetto al solito) e una sosta natalizia il 26-27 dicembre 2026.