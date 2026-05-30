Il campionato 2026/27 inizierà nel weekend 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali (28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027), tre soste per gli impegni delle Nazionali (di cui la prima raddoppiata rispetto al solito) e una sosta natalizia il 26-27 dicembre 2026.
LE DATE DELLA SERIE A 2026/27
Inizio Campionato: domenica 23 agosto 2026
Turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre 2026 - mercoledì 6 gennaio 2027
Sosta Natalizia: domenica 27 dicembre 2026
Gare Squadre Nazionali: domenica 27 settembre 2026 e domenica 4 ottobre 2026 - domenica 15 novembre 2026 - domenica 28 marzo 2027
Fine Campionato: domenica 30 maggio 2027
(Fonte: Inter.it)
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