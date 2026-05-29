Il Monza vince i play off e chiude il gruppo delle venti squadre che parteciperanno al prossimo campionato

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 maggio - 23:30

Ha vinto i playoff di Serie B: il Monzaè la ventesima squadra che comporrà il prossimo campionato di Serie A. Dopo le promozioni di Venezia e Frosinone, che erano arrivate in Serie A direttamente pizzandosi al primo e al secondo posto della classifica del campionato di Serie B, la squadra lombarda ha eliminato il Catanzaro. È bastata la vittoria per tre a zero dell'andata contro la vittoria per due a zero dei calabresi del ritorno per la promozione.

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Così il Monza si aggiungerà alle squadre di Serie A che parteciperanno alla stagione 2026-2027 insieme a Venezia e Frosinone. Sono retrocesse Cremonese, Pisa e Verona. Dall'Inter, che giocherà la prossima stagione con lo scudetto sul petto, da Campione d'Italia, fino alla squadra che oggi è entrata a far parte del massimo campionato.

Questi i club che faranno parte la prossima stagione della Serie A:

Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Lazio, Udinese, Sassuolo, Torino, Parma, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lecce, Venezia, Frosinone e Monza.

La nuova stagione inizierà il 23 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio del 2027. Il 5 giugno a partire dalle 18.30 (alle 15 convocata l'Assemblea di Lega al Complesso Monumentale della Pilotta di Parma) la presentazione del calendario della Serie A Enilive 2026/2027, nella splendida cornice del Teatro Regio, nell’ambito della terza edizione del Festival della Serie A. L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, sito internet e "Radio Tv Serie A"), su DAZN, Sky, Mediaset, Sportitalia e tanti altri.