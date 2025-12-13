Serie A, la Lazio la spunta in nove sul Parma: 1-0!

Alla fine l'ha spuntata la Lazio. La squadra di Sarri, che dal 77esimo era in nove, è riuscita a battere il Parma al Tardini per 1-0. Una rete di Noslin risolve la partita e dà tre punti fondamentali alla squadra biancoceleste per la zona Europa.

Il calciatore biancoceleste è riuscito a segnare sfruttando un errore di Valenti su lancio di Cataldi e ha superato Corvi in uscita. Al 42esimo era stato espulso Zaccagni per un duro intervento su Estevez. L'arbitro Marchetti ha punito l'entrataccia del calciatore. L'altra espulsione è arrivata al 77esimo con Basic che ha reagito ad un fallo di Estevez quindi per lui un rosso diretto che ha lasciato i biancocelesti in 9.