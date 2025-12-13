FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, la Lazio la spunta in nove sul Parma: 1-0!

serie a

Serie A, la Lazio la spunta in nove sul Parma: 1-0!

Serie A, la Lazio la spunta in nove sul Parma: 1-0! - immagine 1
Durante la gara due cartellini rossi, uno per Zaccagni e l'altro per Basic, ma la squadra biancoceleste ha sfruttato l'errore di Valenti
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Alla fine l'ha spuntata la Lazio. La squadra di Sarri, che dal 77esimo era in nove, è riuscita a battere il Parma al Tardini per 1-0. Una rete di Noslin risolve la partita e dà tre punti fondamentali alla squadra biancoceleste per la zona Europa.

Serie A, la Lazio la spunta in nove sul Parma: 1-0!- immagine 2
Getty Images

Il calciatore biancoceleste è riuscito a segnare sfruttando un errore di Valenti su lancio di Cataldi e ha superato  Corvi in uscita. Al 42esimo era stato espulso Zaccagni  per un duro intervento su Estevez. L'arbitro Marchetti ha punito l'entrataccia del calciatore. L'altra espulsione è arrivata al 77esimo con Basic che ha reagito ad un fallo di Estevez quindi per lui un rosso diretto che ha lasciato i biancocelesti in 9.

Leggi anche
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Lazio
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA