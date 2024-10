Lorenzo Casini , presidente della Lega Serie A , ha rilasciato un’intervista a DAZN poco prima della sfida in programma a San Siro tra Milan e Napoli :

Che tipo di step rappresenta questo Milan-Napoli trasmesso in chiaro?

“È un passaggio importante. È la prima volta per DAZN ma anche la prima partita in chiaro dal 1996. Stiamo parlando di molto tempo. È una possibilità per i tifosi”.