"La nostra ambizione è lottare per lo scudetto, ma è ancora presto per parlare di sfida decisiva". Paulo Fonseca non ha dubbi sull'obiettivo del suo Milan e ne ha parlato con convinzione anche ai microfoni di DAZN prima di Milan-Napoli.

"Stasera La panchina di Leao? E' semplice da spiegare. E' una mia scelta, penso che sia meglio cominciare con Okafor. Pulisic non è in condizione di iniziare, ha una gastroenterite. Giocherà Loftus, che sta capendo come fare quando non l'avversario non ci concede spazio. Le squadre di Conte difendono basse e compatte, sarà una occasione per vedere la crescita di Loftus in questo contesto perché ha buone caratteristiche. Pulisic va in panchina. Può entrare? Vediamo, sono passate delle ore e sta meglio, ma non ce l'ha fatta a partire dal primo minuto".