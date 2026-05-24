Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
serie a
Serie A, clamoroso: Roma e Como in CL, Milan fuori e Juve fuori! Cremonese in Serie B
Arrivano verdetti clamorosi dall'ultima giornata di Serie A e dalle partite di questa domenica sera. Il Milan, che iniziava la partita contro il Cagliari a San Siro al terzo posto in classifica, perde in casa 2-1 e finisce il campionato al sesto posto e giocherà l'Europa League.
In Champions League torna dopo 8 anni la Roma di Gian Piero Gasperini, che in una partita tutt'altro che semplice e scontata batte 2-0 il già retrocesso Verona. Insieme ai giallorossi va nell'Europa che conta il Como di Fabregas, che vince a Cremona 4-1 contro la Cremonese, condannando i padroni di casa alla Serie B.
Si salva invece il Lecce di Eusebio Di Francesco, che vince al Via del Mare contro il Genoa. Ancora in corso il derby di Torino, che però a questo punto sarà ininfluente: la Juventus fallisce l'accesso alla Champions e, insieme al Milan, giocherà in Europa League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA