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fcinter1908 serie a Serie A, clamoroso: Roma e Como in CL, Milan fuori e Juve fuori! Cremonese in Serie B

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Serie A, clamoroso: Roma e Como in CL, Milan fuori e Juve fuori! Cremonese in Serie B

Serie A, clamoroso: Roma e Como in CL, Milan fuori e Juve fuori! Cremonese in Serie B - immagine 1
Arrivano verdetti clamorosi dall'ultima giornata di Serie A e dalle partite di questa domenica sera: tutti i verdetti
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Arrivano verdetti clamorosi dall'ultima giornata di Serie A e dalle partite di questa domenica sera. Il Milan, che iniziava la partita contro il Cagliari a San Siro al terzo posto in classifica, perde in casa 2-1 e finisce il campionato al sesto posto e giocherà l'Europa League.

Serie A, clamoroso: Roma e Como in CL, Milan fuori e Juve fuori! Cremonese in Serie B- immagine 2
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In Champions League torna dopo 8 anni la Roma di Gian Piero Gasperini, che in una partita tutt'altro che semplice e scontata batte 2-0 il già retrocesso Verona. Insieme ai giallorossi va nell'Europa che conta il Como di Fabregas, che vince a Cremona 4-1 contro la Cremonese, condannando i padroni di casa alla Serie B.

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Si salva invece il Lecce di Eusebio Di Francesco, che vince al Via del Mare contro il Genoa. Ancora in corso il derby di Torino, che però a questo punto sarà ininfluente: la Juventus fallisce l'accesso alla Champions e, insieme al Milan, giocherà in Europa League.

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