Arrivano verdetti clamorosi dall'ultima giornata di Serie A e dalle partite di questa domenica sera: tutti i verdetti

Arrivano verdetti clamorosi dall'ultima giornata di Serie A e dalle partite di questa domenica sera. Il Milan, che iniziava la partita contro il Cagliari a San Siro al terzo posto in classifica, perde in casa 2-1 e finisce il campionato al sesto posto e giocherà l'Europa League.