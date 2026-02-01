FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Como-Atalanta 0-0: Paz sbaglia un rigore al 98′, ospiti in 10 per quasi tutta la partita

serie a

Serie A, Como-Atalanta 0-0: Paz sbaglia un rigore al 98′, ospiti in 10 per quasi tutta la partita

Serie A, Como-Atalanta 0-0: Paz sbaglia un rigore al 98′, ospiti in 10 per quasi tutta la partita - immagine 1
I ragazzi di Fabregas non sfruttano la superiorità numerica e il tiro dal dischetto concesso dopo revisione al Var
Fabio Alampi Redattore 

Occasione sprecata dal Como, che viene fermato sullo 0-0 casalingo dall'Atalanta nonostante una partita giocata quasi per intero in superiorità numerica e un calcio di rigore concesso nel recupero, dopo revisione al Var. Prestazione di cuore da part dei nerazzurri, che resistono e portano a casa un punto prezioso.

Serie A, Como-Atalanta 0-0: Paz sbaglia un rigore al 98′, ospiti in 10 per quasi tutta la partita- immagine 2
Getty Images

Bergamaschi in 10 dopo soli 8 minuti a causa dell'espulsione di Ahanor. I ragazzi di Fabregas attaccanto, ma faticano a trovare il varco giusto. L'occasione migliore arriva a tempo ormai scaduto: l'arbitro assegna un calcio di rigore per fallo di mano di Scalvini, ma Nico Paz si conferma inaffidabile dal dischetto (terzo errore su tre tentativi), facendosi ipnotizzare da Carnesecchi.

Leggi anche
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Atalanta
Serie A, Torino-Lecce 1-0: Adams restituisce il sorriso ai granata dopo 4 sconfitte

© RIPRODUZIONE RISERVATA