Occasione sprecata dal Como, che viene fermato sullo 0-0 casalingo dall'Atalanta nonostante una partita giocata quasi per intero in superiorità numerica e un calcio di rigore concesso nel recupero, dopo revisione al Var. Prestazione di cuore da part dei nerazzurri, che resistono e portano a casa un punto prezioso.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A, Como-Atalanta 0-0: Paz sbaglia un rigore al 98′, ospiti in 10 per quasi tutta la partita
serie a
Serie A, Como-Atalanta 0-0: Paz sbaglia un rigore al 98′, ospiti in 10 per quasi tutta la partita
I ragazzi di Fabregas non sfruttano la superiorità numerica e il tiro dal dischetto concesso dopo revisione al Var
Bergamaschi in 10 dopo soli 8 minuti a causa dell'espulsione di Ahanor. I ragazzi di Fabregas attaccanto, ma faticano a trovare il varco giusto. L'occasione migliore arriva a tempo ormai scaduto: l'arbitro assegna un calcio di rigore per fallo di mano di Scalvini, ma Nico Paz si conferma inaffidabile dal dischetto (terzo errore su tre tentativi), facendosi ipnotizzare da Carnesecchi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA