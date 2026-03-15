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Serie A, il Pisa si rialza: 3-1 al Cagliari. Vittoria del Bologna nel derby col Sassuolo

Serie A, il Pisa si rialza: 3-1 al Cagliari. Vittoria del Bologna nel derby col Sassuolo - immagine 1
Il Pisa offre una prova convincente nello scontro diretto contro il Cagliari e resta aggrappato disperatamente al treno salvezza
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il Pisa offre una prova convincente nello scontro diretto contro il Cagliari e resta aggrappato disperatamente al treno salvezza. Gli uomini di Oscar Hiljemark ottiene una fondamentale vittoria per 3-1 all'Arena Garibaldi, una vittoria agevolata incredibile, se si considera che, sull'1-0 (gol di Moreo al 9'), i toscani sono rimasti in dieci per l'espulsione di Durosimni dopo 37 minuti.

Serie A, il Pisa si rialza: 3-1 al Cagliari. Vittoria del Bologna nel derby col Sassuolo- immagine 2
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Nella ripresa, il Pisa allunga, nel giro di meno di tre minuti, segna prima il 2-0 e poi il 3-0 con la doppietta di Caracciolo. Solo al 67' il Cagliari riesce ad accorciare vanamente le distanze grazie a Pavoletti, prima di 'pareggiare' gli uomini in campo a causa dell'espulsione di Obert all'81'.

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Nell'altra partita delle 15, il Bologna, in attesa del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma di giovedì, ottiene la vittoria nel derby contro il Sassuolo in trasferta a Reggio Emilia. La rete decisiva è di Dallinga nel corso del primo tempo, al minuto numero 6.

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