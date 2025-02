Serie A, Empoli-Milan 0-2: gol e due espulsioni nella gara del Castellani

Torna a vincere il Milan in campionato dopo il pareggio nel derby con l'Inter. In un match in cui l'arbitro Pairetto ha avuto il suo peso, riuscendo nell'impresa di scontentare entrambe le squadre, i rossoneri l'hanno spuntata nella ripresa grazie alle reti di Leao e Gimenez, entrambi subentrati dalla panchina.

Pairetto, che aveva a inizio gara graziato Cacace per un intervento duro su Walker, ha espulso Tomori per somma di ammonizioni al 55' (sulla seconda proteste rossonere per un presunto fuorigioco che avrebbe di fatto annullato il provvedimento) e, successivamente, anche Marianucci con l'ausilio del VAR per un fallo di reazione su Jimenez. Al 68' Leao di testa ha sbloccato la gara, quando le squadre erano ormai entrambe in dieci. Il raddoppio di Gimenez, invece, l'ha indirizzata definitivamente al 76'.